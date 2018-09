Wieder zwei Treffer! Terodde versaut Nouri-Debüt

Terodde traf vom Punkt und aus dem Spiel heraus

Der 1. FC Köln hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem schwer erkämpften Heimsieg gefestigt und dem neuen Ingolstädter Trainer Alexander Nouri das Debüt verdorben.

Der FC setzte sich in einem insgesamt hektischen Spiel mit 2:1 (0:0) durch und steht mit nun 16 Punkten an der Spitze der Tabelle. Ingolstadt verpasste den erhofften Befreiungsschlag, kassierte die dritte Niederlage in Folge und bleibt im Tabellenkeller.

Simon Terodde (70./Foulelfmeter, 85.) drehte die Partie für Köln, der FCI war zuvor durch Sonny Kittel (53.) in Führung gegangen. Auf den ehemaligen Bremer Bundesligatrainer Nouri, der erst am Montag als Nachfolger des entlassenen Stefan Leitl verpflichtet worden war, wartet trotz des ordentlichen Auftritts viel Arbeit.

"Wir sind natürlich enttäuscht aufgrund des Ergebnisses, aber die Art und Weise war ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Nouri. FC-Trainer Markus Anfang lobte "die Reaktion meiner Mannschaft nach dem Gegentreffer. Der Ausgleich war verdient, wir hätten schon in der ersten Halbzeit zwei, drei Tore machen müssen. Der Heimsieg tut uns gut, die Jungs haben sich das hart erarbeitet."

Der FC bestimmte die Anfangsphase, in der die Fans wie angekündigt weitestgehend schwiegen, und hatte durch Terodde (10.) und Nationalspieler Jonas Hector (16.) erste gute Chancen. Erst nach 20 Minuten beendeten die Kölner Anhänger ihren Stimmungsboykott, der sich gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB), dessen Präsidenten Reinhard Grindel und die zunehmende Kommerzialisierung im Fußball richtete.

Kittels Treffer reicht dem FCI nicht

Je lauter die Fans wurden, desto mehr stockten die Kölner Angriffsbemühungen. Ingolstadt, das vor Spielbeginn mit 13 Gegentreffern eine der schlechtesten Abwehrreihen der Liga gestellt hatte, ließ kaum noch etwas zu. Vorne sorgten Dario Lezcano (15.) und Sonny Kittel (43.) per Freistoß für Gefahr.

Nach der Pause wurde Ingolstadt mutiger und ging durch Kittel in Führung. Nouri trieb sein Team weiter nach vorne, während Köln zunehmenden die Kontrolle verlor. In dieser Phase war Ingolstadt dem zweiten Tor näher - doch Kittel foulte Marcel Risse im Strafraum, und FC-Torjäger Terodde ließ sich die Chance vom Elfmeterpunkt nicht nehmen. Allerdings hätte es in der Szene zuvor Abstoß für den FCI und keine Ecke für Köln geben dürfen.

Das 1:1 genügte beiden Teams nicht. Entsprechend hektisch ging es hin und her, Kölns Keeper Timo Horn parierte mehrfach stark. FC-Trainer Markus Anfang brachte in der Schlussphase noch die Stürmer Serhou Guirassy und Jhon Cordoba, um den Heimsieg zu erzwingen. Doch es war Terodde nach einer Ecke, der den FC jubeln ließ.