Stimmen zur Fußball-Bundesliga: "Das ist ein Wahnsinn"

Manuel Baum holte mit dem FCA in München einen Punkt

Während der FC Schalke die fünfte Pleite in Folge kassierte, wurde in Bremen über den Sprung auf Platz zwei gejubelt. Die Münchner hingegen mussten zum Wiesn-Auftakt mit einem Remis gegen Augsburg leben. Die Stimmen zu den Dienstagsspielen.

SC Freiburg - Schalke 04 1:0

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es war ein extrem schwieriges Spiel. Schalke hat es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Das war sehr schwierig zu verteidigen."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wir hatten zahlreiche Großchancen, zwei Pfostenschüsse. In der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant. Wir müssen so weitermachen, wir müssen Tore machen."

Bayern München - FC Augsburg 1:1

Niko Kovac: (Trainer Bayern München): "Wir haben heute nicht das abgerufen, was wir uns vorgenommen haben. Wenn wir einige unserer Chancen nach dem 1:0 nutzen, sieht es anders aus."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Das ist ein Wahnsinn. Ich wusste erst gar nicht, wer unser Tor geschossen hat. Das sind halt die Geschichten im Fußball: Dass wir in München punkten und Felix bei seinen Bayern das Tor schießt. Unglaublich."

Hannover 96 - TSG Hoffenheim 1:3

André Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Nach dem 0:1 war Hoffenheim phasenweise die klar bessere Mannschaft, bei uns wirkte es zeitweise schon etwas verunsichert. Nach dem 0:2 wurden bei unseren Jungs alle Bremsen gelöst. Wir waren drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Wir sind heute der Verlierer, trotzdem hat meine Mannschaft eine super Moral gezeigt. Wir können es, das haben wir in der zweiten Halbzeit gezeigt."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Es war ein sehr intensives Spiel gegen einen starken Gegner. In der zweiten Halbzeit wurden unsere Beine schwerer. Wir sind heute der etwas glücklichere Sieger, wenn auch nicht ganz unverdient. Es ist ein ganz wichtiger Sieg in der Hochphase der Belastung."

Werder Bremen - Hertha BSC 3:1

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Unsere erste Halbzeit war schon ziemlich gut. Allein deswegen war es ein sehr verdienter Heimsieg. Nuri Sahin hat ein Superdebüt hingelegt. Dass er noch nicht die Kraft für 90 Minuten hat, ist irgendwie normal."

#Kohfeldt: Die Tabelle hat zum jetzigen Zeitpunkt kaum eine Aussagekraft. Das war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir müssen weitermachen, konzentriert bleiben und diese Leistung wiederholen. #Werder | #svwbsc — SV Werder Bremen (@werderbremen) 25. September 2018

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "In der ersten Halbzeit haben wir eigentlich nicht am Spiel teilgenommen. Wir waren mental nicht frisch genug, um in der Offensive Akzente zu setzen. Nach dem Anschlusstor hatte ich wieder ein wenig Hoffnung auf ein Unentschieden, aber nach dem dritten Gegentor war alles entschieden."

Nuri Sahin (Werder Bremen): "Bei mir war klar, dass ich keine 90 Minuten gehen kann. Ich brauche zwei bis drei Spiele, bis ich dieses Niveau dauerhaft halten kann."

Max Kruse (Werder Bremen) zu seinen Jubel-Tänzchen: "Jeder, der vom Dorf kommt, kennt diese Tänze. Ihr könnt es Volkstanz nennen. Das haben wir vor der Saison abgesprochen."

Davy Klaasen (Werder Bremen): "Der erste Heimsieg war ein unglaubliches Gefühl für mich, während der Partie und auch danach."