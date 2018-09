Felix Götze widmet Tor gegen Bayern seinem Bruder Mario

Felix Götze traf gegen Bayern München zum Ausgleich

Beistand in schweren Zeiten für Mario Götze: Sein kleiner Bruder Felix, der am Dienstag in der Englischen Woche der Fußball-Bundesliga den Ausgleich für den FC Augsburg im Auswärtsspiel beim FC Bayern München erzielt hatte, widmete dem tief gefallenen WM-Helden von 2014 sein Tor.

Der 20-Jährige hatte in der 86. Minute zum überraschenden 1:1 getroffen und den Fuggerstädtern damit einen Punkt beim Rekordmeister beschert.

Götze junior stimmte bei "Sport1" ein Loblied auf seinen Bruder Mario an: "Der erste Anruf geht an ihn. Ich wäre nicht hier ohne ihn - ohne seine Tipps. Das Tor ist für ihn."

Balsam für die Seele des kriselnden BVB-Spielers, der unter seinem neuen Trainer Lucien Favre zuletzt nicht einmal im Kader stand.

Kein großer Jubel: "Ich habe dem FC Bayern viel zu verdanken"

Felix Götze, der in der Jugend des FC Bayern gespielt und in vergangenen Saison zum Profikader gehört hatte, vermasselte den Münchnern nach einem Patzer von Nationaltorhüter Manuel Neuer den achten Pflichtspielsieg in Folge.

"Ich wollte nicht zu viel jubeln. Ich habe dem FC Bayern viel zu verdanken", erklärte Götze und freute sich auch über Glückwünsche der alten Teamkollegen: "Alle haben sich für mich gefreut. Sie haben es mir gegönnt. Das spricht auch für den FC Bayern."