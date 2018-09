Knöchelverletzung: Bayern München bangt um Leon Goretzka

Leon Goretzka musste gegen Augsburg zur Pause raus

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im Bundesliga-Spiel am Freitag bei Hertha BSC womöglich auf Neuzugang Leon Goretzka verzichten.

Der Nationalspieler wurde von Trainer Niko Kovac beim 1:1 (0:0) gegen den FC Augsburg zur Pause ausgewechselt, "weil er ein dickes Sprunggelenk hat", wie der Coach berichtete. Goretzka selbst sagte, er hoffe, "dass es nichts Schlimmeres ist".

Der 23-Jährige war in seinem 120. Bundesligaspiel erstmals als Linksverteidiger aufgelaufen. "Ich fand, dass er es gut gemacht hat", lobte Kovac. Allerdings knickte Goretzka bei einem Foul an Augsburgs André Hahn, für das er die Gelbe Karte sah (13.), um und verletzte sich dabei. Für ihn kam nach dem Seitenwechsel der zuvor geschonte David Alaba in die Partie.

"Ich war nicht zufrieden", beurteilte Goretzka seinen Auftritt selbstkritisch: "Es ist klar, dass ich nicht den David Alaba machen und eine Flanke mit links nach der anderen reinschlagen kann. Es war kein gutes Spiel von mir." Das 1:1 nach sieben Pflichtspielsiegen unter Kovac sei aber "vielleicht ein Weckruf zum richtigen Zeitpunkt".

Abraham statt Alaba: Kovac sorgt für Schmunzler

Kovac verteidigte seine Maßnahme, Alaba zunächst eine Verschnaufpause zu gönnen - und leistete sich dabei einen kuriosen Versprecher.

"Natürlich kann man einen David Abraham nicht eins zu eins ersetzen auf der Position", sagte der Kroate - Abraham hatte unter Kovac bei Eintracht Frankfurt gespielt.

Weil Alaba aber bei den Bayern und in der österreichischen Nationalmannschaft viele Einsätze habe, müsse er von Zeit zu Zeit vor Verletzungen geschützt werden.