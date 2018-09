TSG-Coach Nagelsmann begründet Pause für Keeper Baumann

Julian Nagelsmann hat Oliver Baumann eine Verschnaufpause verordnet

Julian Nagelsmann war hochzufrieden. Der 3:1 (1:0)-Erfolg bei Hannover 96 sei für die TSG Hoffenheim "ein psychologisch ganz wichtiger Sieg in der Hochphase der Belastung" gewesen, sagte der Trainer am späten Dienstagabend.

Der 31-Jährige hatte im Duell bei den Niedersachsen auf mehrere Stammkräfte verzichtet. Nationalspieler Nico Schulz und Torwart Oliver Baumann waren gar nicht erst angereist.

"Natürlich ist die Belastung bei einem Torwart erträglich gewesen in den letzten Wochen, aber ich schaue im Kalender ein bisschen weiter voraus", erklärte Nagelsmann. Baumann habe vor den anstehenden schweren Prüfungen mental komplett abschalten sollen.

Die nächsten Aufgaben heißen in der Fußball-Bundesliga am Samstag RB Leipzig und in der Champions League am Dienstag Manchester City.

Kobel feiert gelungene Premiere

In Hannover feierte dafür Youngster Gregor Kobel ein starkes Debüt zwischen den Pfosten. "Dass ich mich am Ende noch auszeichnen konnte, hat mich gefreut", sagte der 20 Jahre alte Schweizer.

Die Treffer für die TSG erzielten Joshua Brenet (20.), Pavel Kaderabek (49.) und Ishak Belfodil (90.+3). Hannover konnte zwischenzeitlich per Foulelfmeter von Niclas Füllkrug (55.) verkürzen.