TSG-Trainer Nagelsmann gegen RB Leipzig in Doppelrolle?

Julian Nagelsmann wechselt zur kommenden Spielzeit auf die Leipzig-Bank

Am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zu einem Kuriosum: Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann trifft dann auf seinen künftigen Arbeitgeber RB Leipzig, den er ab Sommer 2019 von der Bank betreut. Eine Konstellation mit Sprengkraft.

Wie "Sport Bild" berichtet, ist Julian Nagelsmannn schon jetzt in Planungen bei seinem neuen Klub involviert. Demnach gibt es mit Hoffenheim-Boss Dietmar Hopp und Manager Alexander Rosen keine explizite Vereinbarung, sich aus RB-Themen rauszuhalten.

Für Nagelsmann selbst ist die kolportierte Doppelrolle aber kein Thema. "Ich beschäftige mich null mit der Kaderplanung meiner Zukunft. Ich bin hier Trainer und nicht in Leipzig. Es ist ein ganz normales Bundesligaspiel für mich", bekräftigte der Coach vor der anstehenden Partie.

Vielmehr sei der 31-Jährige auch weiterhin in die planerischen Abläufe bei 1899 Hoffenheim involviert. Sollte Nagelsmann konkrete Vorschläge für den TSG-Kader der neuen Spielzeit haben, wird er dies den Verantwortlichen mitteilen, so das Sportblatt weiter.

Nagelsmann ist extra motiviert

RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff schlug gegenüber "Sport Bild" ähnliche Töne wie der Trainer an: "Ich habe zu Julian Nagelsmann so viel Kontakt wie zu Fredi Bobic oder Michael Reschke: Man schreibt sich ab und zu SMS, ansonsten ruht der Draht." Auch Sportchef Ralf Rangnick räumte ein, "nur im überschaubaren Rahmen" Kontakt zu dem Leipzig-Trainer in spe zu haben.

Fest steht: In die Partie am Samstag (15:30 Uhr) geht die TSG mit seinem Übungsleiter besonders motiviert. "Ich bin dieses Jahr tatsächlich sehr ehrgeizig. Vielleicht noch mal zwei, drei Prozentpunkte mehr", schickte Nagelsmann, der Leipzig in der abgelaufenen Saison doppelt bezwingen konnte (4:0/5:2), bereits eine Kampfansage voraus.