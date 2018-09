Bayer winkt dreistellige Millionensumme für Havertz

Kai Havertz ist der Mann der Stunde bei Bayer Leverkusen

Kai Havertz hat in den vergangenen Spielen seinen sportlichen Wert für Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen unter Beweis gestellt. Das Top-Talent befindet sich weiter in der Entwicklung - und könnte die Bundesliga bald für einen hohen Millionenbetrag verlassen.

Seit längerer Zeit ist Spaniens Fußball-Gigant FC Barcelona am jungen Nationalspieler interessiert. Barca-Scouts sitzen regelmäßig auf der Tribüne, wenn Bayer Leverkusen spielt. Das berichtet die "Sport Bild".

Die Späher aus Katalonien wollen demnach zunächst die Leistungsfähigkeit des 19-Jährigen unter die Lupe zu nehmen. Ein Angebot in den nächsten Monaten sei allerdings nicht geplant.

Vielmehr könnten Europas Top-Klubs in den nächsten Jahren bei Havertz zuschlagen. Dem Bericht zufolge wäre dann eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich denkbar.

Immerhin hat der Werksklub bei dem Offensivspieler früh für eine klare Situation gesorgt und den Vertrag im vergangenen Sommer bis 2022 verlängert. Eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben.

Calmund vergleicht Havertz mit Beckenbauer und Ballack

So sahen die Scouts aus der Primera División zuletzt, wie Kai Havertz in Leverkusen förmlich aufblühte. Der Mittelfeldspieler bescherte seiner Mannschaft zunächst mit einem Doppelpack bei Ludogorets Rasgrad in der Europa League einen wichtigen Auswärtssieg. Beim ersten Saisonsieg der Werkself gegen Mainz 05 am vergangenen Spieltag erzielte er dann den 1:0-Siegtreffer.

Gleichzeitig stellte Havertz seine taktischen Fähigkeiten unter Beweis. Von Trainer Heiko Herrlich nach der Verletzung von Lars Bender von der Zehner-Position ins defensive Mittelfeld beordert, löste der Neu-Nationalspieler auch diese Aufgabe souverän.

Nicht zuletzt wurde Havertz von Herrlich zuletzt als "größtest Talent seit Toni Kroos geadelt". Auch Vereins-Ikone Rainer Calmund verglich den neuen Bayer-Hoffnungsträger jüngst mit Franz Beckenbauer und Michael Ballack.