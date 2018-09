Neuer Rekord! 15-Jähriger debütiert für Fulham

Harvey Elliott hat einen neuen Rekord aufgestellt

Mit seinem Einsatz im Ligacup für den FC Fulham hat der erst 15-Jährige Harvey Elliott einen Altersrekord im englischen Profifußball aufgestellt.

Tagsüber schrieb Harvey Elliott in der Schule Prüfungen, am Abend trug er sich selbst in die Geschichtsbücher ein: Das blutjunge Talent debütierte im Ligacup des FC Fulham beim FC Millwall (3:1) im Alter von nur 15 Jahren und 174 Tagen und ist damit der bislang jüngste Spieler im englischen Profifußball. Bei seiner Rückkehr in die Schule am Mittwochmorgen dürfte Elliotts schmale Teenager-Brust ein bisschen breiter geworden sein.

"Er ist arrogant - aber im positiven Sinn", sagt Fulhams Teammanager Slavisa Jokanovic über den Flügelspieler: "Dieses Kind zeigt schon eine große Persönlichkeit, wenn er zu mir sagt: Ich will Ihnen beweisen, dass ich ein sehr guter Spieler bin." Den Altersrekord hatte bis dahin Ashley Chambers gehalten. Er war 2005 bei seinem Debüt für Leicester City 29 Tage älter als Elliott bei dessen Premiere.

15-year-old Harvey Elliott is on the bench tonight 👏 #FFC pic.twitter.com/7lKv8WWurE — Fulham Football Club (@FulhamFC) 25. September 2018

Elliott, an dem in der Vergangenheit auch der FC Barcelona Interesse gezeigt haben soll, deutete in einigen Aktionen sein Talent an, nachdem er in der 81. Minute eingewechselt worden war. Sein markanter Zopf auf dem Kopf ließ den kleinen Dribbler körperlich größer erscheinen, als er in Wirklichkeit ist. "Er hat ein paar seiner Qualitäten gezeigt", sagte Jokanovic zufrieden: "Er hatte ein gutes Passspiel und zeigte seine Geschwindigkeit. Wir glauben, dass er eine große Zukunft haben kann."

Schürrle im Ligacup geschont

Sogenannte "Wunderkinder" hat es im Profifußball schon viele gegeben, nur die wenigsten haben es tatsächlich später in die Weltklasse geschafft. Der Norweger Martin Ödegaard zum Beispiel, der im Alter von 16 Jahren für Real Madrid debütierte und als "Jahrhunderttalent" gefeiert wurde, spielt mittlerweile für Vitesse Arnheim. Wenn über Ödegaard gesprochen wird, dann nur noch als warnendes Beispiel für einen zu frühen Hype um einen jungen Spieler.

Dass Elliott nun häufiger in den Profikader des FC Fulham aufrückt und demnächst vielleicht sogar in der Premier League aufläuft, ist fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass er sich weiter für die U18 der Londoner spielt, für die er eigentlich auch noch viel zu jung ist.

Der Junioren-Nationalspieler ist Jahrgang 2003 (!). Als sein Teamkollege und 2014er-Weltmeister Andre Schürrle, der wie zahlreiche andere Stammkräfte nicht im Kader der Cottagers stand, sein erstes Bundesligaspiel für den FSV Mainz 05 bestritt, war Elliott gerade einmal sechs Jahre alt.