Medien: BVB hat keine Verwendung mehr für Sturmflop Isak

Alexander Isak steht in Dortmund vor dem Aus

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat offenbar keine Verwendung mehr für den einst als Ausnahmetalent gehandelten Stürmer Alexander Isak.

In der aktuellen Saison kam der Schwede nur in der zweiten Mannschaft des BVB zum Einsatz. Zu wenig für den 19-Jährigen, auch wenn er in fünf Einsätzen in der Regionalliga West immerhin zwei Mal traf.

Isaks Chancen, in Dortmund doch noch durchzustarten, seien unter Trainer Lucien Favre faktisch nicht vorhanden, berichtet der "kicker".

Der Schweizer baut im Angriff auf spielstarke Allrounder wie Marco Reus, Maximilian Philipp oder Marius Wolf. Sein lapidarer Kommentar zu Isak: "Er trainiert."

Abschied im Winter wahrscheinlich

Von Spielen gegen Wiedenbrück, Oberhausen und Wuppertal träumte der einst als "Mini-Ibrahimovic" gefeierte Isak wohl nicht, als der BVB ihn im Januar 2017 für 8,6 Millionen Euro von AIK Solna loseiste.

Die Regionalliga sei "nicht das Niveau, auf dem ich mich sehe", meinte Isak kürzlich im Gespräch mit der Zeitung "Sportbladet". Schon im Winter könnte er den BVB verlassen.