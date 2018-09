Klopps Liverpool brennt auf Revanche gegen Chelsea

Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool im Ligapokal gescheitert

Jürgen Klopp lächelte, klatschte mit seinem Kollegen Maurizio Sarri ab und gratulierte den Chelsea-Profis. Die erste Niederlage nach sieben Siegen zum Saisonauftakt, eine weitere verpasste Titelchance - all das schien den Liverpool-Teammanager nur mäßig zu ärgern.

"Das ist eine gute Vorbereitung für Samstag, aber wir müssen besser verteidigen", sagte Klopp nach dem 1:2 (0:0) im Ligapokal gegen den FC Chelsea.

Bereits am Wochenende bekommt die Klopp-Elf nämlich die Chance zur Revanche. Am sechsten Spieltag der Premier League treffen die beiden noch ungeschlagenen Rivalen im großen Schlager an der Stamford Bridge in London aufeinander.

Im von den Spitzenklubs etwas stiefmütterlich behandelten Ligapokal verspielten die Reds am Mittwochabend eine Führung und verloren nach einem Traumtor des belgischen WM-Stars Eden Hazard kurz vor Spielende. Nationalspieler Antonio Rüdiger stand nicht im Kader der Blues.

"Das Spiel am Samstag ist wichtiger"

Daniel Sturridge hatte die Mannschaft von Klopp sehenswert mit einem Seitfallzieher in Führung gebracht. Klopp schonte zunächst die beiden Offensivstars Mohamed Salah und Roberto Firmino sowie Kapitän Jordan Henderson, die alle im zweiten Durchgang ins Spiel kamen. "Wir hätten ruhiger spielen können, aber das ist normal, wenn du wechselst", sagte der 51-Jährige.

Bei den Londonern wurden Hazard und der französische Weltmeister N'Golo Kanté ebenfalls erst in der zweiten Hälfte eingewechselt - und brachten die Wende. "Das Spiel am Samstag ist wichtiger", merkte Hazard aber an.

Dann geht es für die Blues, die am vergangenen Wochenende gegen West Ham (0:0) erstmals Punkte liegen gelassen hatten, gegen Klopps Liverpool um die Tabellenführung.