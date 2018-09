BVB-Bosse warnen vor Leverkusen: "Wird ein anderes Spiel"

Lucien Favre bangt vor dem Spiel in Leverkusen um Raphael Guerreiro

Auch am Tag nach dem fulminanten 7:0-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg herrscht beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund noch ausgelassene Stimmung. Dennoch richten die Verantwortlichen den Blick bereits auf die kommende Aufgabe.

Auf einer Pressekonferenz äußerten sich BVB-Coach Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag zunächst zur Gala gegen den Club.

"Über das Spiel gestern gibt es nicht viel zu meckern. Der Sieg sollte uns Selbstvertrauen geben", sagte Zorc, wies im selben Atemzug aber auf die Schwere der nächsten Herausforderung hin: "Wir wissen, dass Leverkusen individuell stark besetzt ist. Es wird am Samstag ein anderes Spiel." Am 6. Spieltag tritt der BVB bei Europa-League-Starter Bayer an.

Dort könnten erneut die "Jungen Wilden" um Achraf Hakimi, Jacob Bruun Larsen und Jadon Sancho zum Einsatz kommen. Die drei Top-Talente hatten gegen Nürnberg allesamt getroffen - zur Freude von Zorc: "Es hat mir sehr gut gefallen, dass gestern Abend so viele junge Spieler überzeugt haben."

Während die Youngster in Leverkusen fest eingeplant sind, fällt ein Quartett voraussichtlich aus. "Jeremy Toljan ist leicht verletzt, bei Sebastian Rode dauert es noch, Ömer Toprak hat Wadenprobleme und Mario Götze ist krank", erklärte Trainer Favre. Bei Raphael Guerreiro sei Geduld gefragt: "Er trainiert seit ein paar Tagen wieder. Wir entscheiden morgen."