Final-Ort der EURO 2024 noch offen

Berlin hat gute Chancen das Fianle der EM 2024 auszurichten

Welche beiden Städte für das Eröffnungsspiel und das Finale der Fußball-EM 2024 in Deutschland ausgewählt werden, ist noch offen. Die besten Chancen haben aber offenbar wie schon bei der WM 2006 München (Eröffnungsspiel) und Berlin (Finale).

"Ich würde grundsätzlich nicht ausschließen, dass auch noch andere Orte eine Rolle spielen können", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Donnerstagabend nach dem Zuschlag für das Turnier durch das UEFA-Exekutivkomitee: "Aber das Beispiel WM 2006 zeigt natürlich, dass München und Berlin in erster Linie in den Blick genommen werden."

Die Entscheidung werde nach Beratung mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) fallen, "die ein gewichtiges Wort mitspricht", sagte der 57-Jährige: "Und das wird sicherlich noch einige Zeit dauern."