Hecking happy: Gladbach-Kapitän Stindl vor Comeback

Die Leidenszeit von Lars Stindl (r.) neigt sich dem Ende zu

Kapitän Lars Stindl steht fünf Monate nach seiner schweren Kapsel- und Bandverletzung vor der Rückkehr in den Kader des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

Der 30-Jährige könnte schon am Samstag im Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg zum Aufgebot gehören. "Wir müssen noch abwarten, ob es schon reicht, aber er wird uns in absehbarer Zeit wieder zur Verfügung stehen", sagte Trainer Dieter Hecking am Freitag.

Stindl sei "eine enorm starke Alternative für unsere Offensive und ein extrem wichtiger Spieler für uns", lobte der Coach: "Das wird noch einen Schub geben. Ich hoffe, dass er schnell in die Verfassung kommt, uns auf dem Spielfeld zu helfen."

Der elfmalige Nationalspieler hatte sich Ende April im Auswärtsspiel bei Schalke 04 eine schwere Kapsel- und Bandverletzung mit Verletzung der Syndesmose im linken Sprunggelenk zugezogen und damit auch die WM in Russland verpasst.