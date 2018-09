Frankfurt atmet auf: Ante Rebic vor Startelf-Comeback

Hoffnungsträger in Frankfurt: Ante Rebic

Vize-Weltmeister Ante Rebic steht bei DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt vor der Rückkehr in die Startelf.

"Die Möglichkeit ist groß. Er macht den Unterschied aus und kann uns sicherlich weiterhelfen", sagte Trainer Adi Hütter vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Hannover 96.

Rebic war nach überstandener Verletzung zuletzt eingewechselt worden, bei der 1:3-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach am Mittwoch gelang dem Kroaten der einzige Treffer der Hessen.

Nach nur vier Punkten aus den ersten fünf Spielen sieht Hütter sein Team gegen Hannover (zwei Punkte) in der Pflicht.

"Wir stehen unheimlich unter Druck. Wir müssen am Sonntag drei Punkte einfahren", forderte der Österreicher: "Ich möchte am Sonntag eine Mannschaft sehen, die sich besser als am Mittwoch präsentiert. Schließen wir an das an, was wir gegen Leipzig speziell in der ersten Halbzeit gezeigt haben, bin ich überzeugt, dass wir Hannover schlagen können."