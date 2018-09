Münster siegt und springt auf Platz zwei der 3. Liga

Preußen Münster schlägt Wehen Wiesbaden klar mit 3:0

Preußen Münster hat in der 3. Fußball-Liga seine Siegesserie fortgesetzt und vorläufig mit Spitzenreiter und Erzrivale VfL Osnabrück gleichgezogen.

Die Westfalen gewannen zum Auftakt des zehnten Spieltages gegen Wehen Wiesbaden 3:0 (1:0) und rückten nach dem dritten Erfolg nacheinander zumindest bis Samstag vom sechsten auf den zweiten Platz hinter die punktgleichen Osnabrücker vor.

Wiesbaden verpasste nach zuvor zwei Siegen in Folge den Sprung in die Spitzengruppe. Rufat Dadaschov (41.) leitete Münsters dritten Heimsieg vor der Pause ein. In der Schlussphase beseitigten Cyrill Akono (84.) und Martin Kobylanski (90.) letzte Zweifel am Erfolg der Gastgeber.