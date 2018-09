Jarolim schielt auf Trainerstuhl des HSV

David Jarolim schielt auf den Trainerjob beim HSV

Ex-Profi David Jarolim will als Trainer zum Hamburger SV zurückkehren. "Ich habe das klare Ziel, eines Tages in der Bundesliga Trainer zu sein – am besten beim HSV", sagt der 39-Jährige gegenüber "sportbuzzer" vor dem Stadtderby am Sonntag gegen den FC St. Pauli.

Jarolim ist derzeit Coach in der dritten tschechischen Liga und absolviert am kommenden Dienstag die Aufnahmeprüfung für einen Trainerlehrgang. Den HSV, für den er zwischen 2003 und 2012 insgesamt 344 Pflichtspiele bestritt, verfolgt er auch heute noch genau:

"Ich werde immer hinter dem HSV stehen und werde die Zeit nicht vergessen. Dieser Verein ist in mir und ich wünsche ihm immer nur das Beste."