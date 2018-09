Ex-BVB-Jugendcoach verteidigt Götze

Mario Götze kommt beim BVB derzeit nicht über die Rolle des Reservisten hinaus

Mario Götze von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund steht seit Wochen auf dem Abstellgleis und erntet reichlich Kritik aus der Öffentlichkeit. Sein ehemaliger Jugendtrainer beim BVB Peter Hyballa hat den 26-Jährigen nun in einem flammenden Plädoyer verteidigt.

"Ich könnte kotzen, wenn ich sehe, wie wir mit so einem Superfußballer umgehen, auch medial. Er macht ja nichts richtig in der öffentlichen Wahrnehmung", sagte der 42-jährige Fußballlehrer, der zwischen 2007 und 2010 die U19 der Dortmunder betreute, der "Bild".

Die Leistung des Weltmeister von 2014 werde stets an einem höheren Standard gemessen als die anderer Spieler: "Er muss immer mehr liefern als andere. Spielt er gut, bekommt er durchschnittliche Kritiken. Spielt er durchschnittlich, wird er vernichtet."

Dass sich die Medien so sehr auf Götz eingeschossen haben, liege auch maßgeblich an dessen Persönlichkeit: "Er ist introvertiert und ein Denker, das war schon in der Jugend so. Er ist kein Everybody's Darling wie Thomas Müller. Das wird ihm dann negativ ausgelegt", erklärt Hyballa.

Götze Talfahrt setzt sich fort

Rein sportlich hat sich die sportliche Talfahrt des ehemaligen Wunderjungen auch in dieser Spielzeit weiter fortgesetzt. Götze wartet noch immer auf den ersten Bundesligaeinsatz in dieser Saison. Zuletzt stand der Kreativspieler nicht einmal mehr im Kader der Westfalen. Ehemalige Wegbegleiter und Beobachter legten ihm deshalb einen Wechsel ins Ausland nahe.

Hyballa rechnet damit, dass dies tatsächlich Teil der Überlegungen von Götze sein dürfte: "Er wird sich solche Gedanken machen." Dennoch weist der Coach auch um die Verbundenheit des Mittelfeldakteurs mit dem BVB hin: "Auf der anderen Seite liebt Mario den BVB, er kommt aus der Stadt. Er wird in Dortmund kämpfen."