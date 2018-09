Tedesco verteidigt Bankplatz von Naldo

Tedesco vertraut weiterhin auf die Stärken seines Abwehrchefs Naldo (r.)

Abwehrchef Naldo stand beim Heimspiel des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 gegen den 1. FSV Mainz 05 nicht in der Anfangsformation. S04-Coach Domenico Tedesco begründete die Entscheidung vor der Partie.

"Naldo wird intern nicht kritisiert, er ist für uns ein immens wichtiger Spieler", hob Domenico Tedesco am "Sky"-Mikrofon in aller Deutlichkeit hervor. Sein Platz auf der Bank habe allein mit der großen Anzahl an Spielen zu tun: "Genau aus diesem Grund müssen wir die Belastungssteuerung finden."

Innenverteidiger Naldo konnte zum Saisonstart der Schalker ebenso wie gesamte Defensive nicht überzeugen. Aus fünf Bundesliga-Spielen konnte der Revierklub keinen Sieg einfahren. Schon beim Gastspiel in Freiburg am vergangenen Spieltag (0:1) blieb Naldo außen vor.

Tedesco wolle den 36 Jahre alten Brasilianer schonen. Es bringe nichts, so der Schalker Übungsleiter weiter, wenn sich Naldo verletze. "Am Mittwoch wird er auch wieder in der Champions League spielen."

"Mentale Situation ist nicht einfach"

Dann trifft S04 auf den russischen Vertreter Lokomotiv Moskau (3.10., 18:55 Uhr). Tedesco unterstrich außerdem, wie wichtig die Rotation in der aktuellen Lage sei. "Wir haben nur prominente Personen bei uns im Kader und einige englische Wochen hinter uns. Das ist eine gute Mischung und man kann jedem vertrauen."

Der Vorteil sei, "dass wir mit jedem Spieler darüber sprechen und versuchen, alles transparent darzulegen". Dennoch, bekannte der 33-Jährige, sei die aktuelle "mentale Situation nicht einfach". Nach der Niederlage gegen den SC Freiburg am 5. Spieltag sei sein Team "einfach enttäuscht" gewesen: "Die Spieler haben es verdient, wieder Erfolgserlebnisse einzusammeln."