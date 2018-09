Erneut nicht im BVB-Kader: Götze macht Fitnesstraining

Mario Götze soll ab Sonntag wieder einsatzbereit sein

Mario Götze steht zum dritten Mal in Folge nicht im Kader des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund.

Der 26-Jährige gehörte wie schon bei den Spielen in Hoffenheim (1:1) und gegen Nürnberg (7:0) nicht zum Aufgebot des BVB im Spiel bei Bayer Leverkusen.

In den vergangenen Tagen hatte Götze krankheitsbedingt mit dem Training ausgesetzt, am Samstagmittag postete er bei Instagram Videos von einer Einheit im Fitnessraum.

Sportdirektor Michael Zorc äußerte sich vor dem Duell in Leverkusen zu der viel diskutierten Personalie bei "Sky": "Götze sollte, wenn es gut läuft, am Sonntag wieder zur Verfügung stehen. Mir wäre es recht, wenn man nicht jedes Mal erneut dieses Thema aufgreift." Grundsätzlich sei es "für ihn natürlich keine einfache Situation", so der BVB-Manager.