City grüßt von oben - Özil trifft bei Lenos Liga-Debüt

Sergio Agüero bejubelt seinen Treffer

Meister Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola hat zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der englischen Premier League übernommen. Die Sky Blues gewannen am siebten Spieltag gegen Brighton & Hove Albion glanzlos mit 2:0 (1:0). Nationalspieler Leroy Sané glänzte dabei als Vorbereiter.

In der Tabelle übernahm ManCity (19), am Dienstag in der Champions League Gegner der TSG Hoffenheim, die Führung vor dem FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp, der mit der Maximalausbeute von 18 Punkten am Abend (18:30 Uhr) beim drittplatzierten FC Chelsea (16) antritt.

Hinter dem Spitzentrio folgt Tottenham Hotspur (15), das sich souverän mit 2:0 (2:0) bei Huddersfield Town mit Teammanager David Wagner durchsetzte. Harry Kane (25., 34.) schoss Huddersfield mit seinen Saisontoren vier und fünf noch tiefer in die Krise. Die Terrier sind mit zwei Zählern Tabellenletzter.

Özil trifft bei Lenos Liga-Debüt

Der FC Arsenal siegte beim Premier-League-Debüt von Torhüter Bernd Leno auch dank eines späten Treffers von Mesut Özil (83.) mit 2:0 (0:0) gegen das Überraschungsteam FC Watford. Kurz zuvor hatte Craig Cathcart (81.) ins eigene Tor getroffen.

Leno kam nach einer Verletzung von Stammtorhüter Petr Cech kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.+3) ins Spiel. Shkodran Mustafi stand wie Özil von Beginn an auf dem Platz.

Derweil wird die Luft für Teammanager José Mourinho bei Manchester United immer dünner. Der Rekordmeister verlor vier Tage nach dem peinlichen Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Derby County mit 1:3 (0:2) bei West Ham United. Englische Medien spekulierten nach dem Abpfiff, dass Zinédine Zidane bei einer weiteren Niederlage auf Mourinho folgen könnte.

"Ich kann unsere Qualität und mentale Einstellung bemängeln, aber wir müssen trotzdem nach vorne schauen", sagte ein genervter Mourinho gegenüber "BT Sport". ManUnited hat lediglich zehn Zähler auf dem Konto. Weniger waren es nach sieben Spielen zuletzt in der Saison 1989/90 (7).

Die Tore für die Londoner erzielten Felipe Anderson (5.) sowie die früheren Bundesliga-Profis Andrey Yarmolenko (43.) und Marko Arnautovic (74.). Zwischenzeitlich hatte Marcus Rashford zum Anschluss getroffen (71.).