Offiziell: Djuricin nicht mehr Rapid-Trainer

Goran Djuricin wurde nach dem 0:2 gegen den SKN St. Pölten beurlaubt

Rapid Wien trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Goran Djuricin. Die Entscheidung fällt unmittelbar nach der 0:2-Heimniederlage gegen den SKN St. Pölten.

Das 0:2 gegen das Sensationsteam des SKN St. Pölten brachte das Fass zum überlaufen: Noch am selben Abend verkündete Rapid die Trennung vom immer schärfer unter Beschuss geratenen Trainer Goran Djuricin.

Sportchef Fredy Bickel erklärte die Maßnahme kurz darauf auf "Sky": "Man hat schon am Mittwoch Anzeichen gesehen, dass sich die Spieler schwer getan haben, den Druck abzulegen. Wir wollten heute genau beobachten, wie die Mannschaft reagiert und es war das Gleiche."

Rapid Wien: Bickel erklärt das Djuricin-Aus

Unmittelbar nach der vierten Pleite in der noch jungen Meisterschaft setzte sich Bickel mit dem Trainerteam zusammen, dabei sei man "schnell übereingekommen - so schwer es ist - Gogo freizustellen". Namen bezüglich Nachfolgekandidaten wollte Bickel am Samstag keine nennen, der Schweizer stellte klar: "Ich habe heute noch niemanden kontaktiert."

Goran Djuricin ist ab sofort nicht mehr Rapid-Trainer. Fredy Bickel wird in ca 20 Minuten dazu im Rahmen der Pressekonferenz in Hütteldorf Stellung beziehen! Wir danken Gogo Djuricin für seinen Einsatz!#SCR2018 #skrapid — SK Rapid Wien (@skrapid) 29. September 2018

Djuricin habe "mit der Größe, die er schon die letzte Woche über gezeigt hat", auf die Entscheidung reagiert. Das vom nunmehrigen Ex-Trainer erarbeitete Trainingsprogramm für die nächsten Tage bleibt aufrecht, das Auslaufen beziehungsweise die Session für die Ersatzspieler am Sonntag wird von den Co-Trainern Thomas Hickersberger und Martin Bernhard geleitet werden.

