Doppelter Neymar auch von Nizza nicht zu bremsen

Achtes Spiel, achter Sieg - Paris St. Germain bleibt mit Trainer Thomas Tuchel in Frankreich das Maß aller Dinge. Der Titelverteidiger feierte bei OGC Nizza einen ungefährdeten 3:0 (2:0)-Erfolg und führt die Tabelle weiter souverän an.

Superstar Neymar (22.) brachte Paris mit einem sehenswerten Schlenzer aus 20 Metern in Führung. Christopher Nkunku legte direkt nach der Pause nach (46.), Neymar setzte mit seinem zweiten Tor den Schlusspunkt (90.+2).

Für den Brasilianer waren es in der laufenden Saison bereits die Treffer sechs und sieben. Damit führt er auch die Torjägerliste in Frankreich an.

Nach der Gelb-Roten Karte von Wylan Cyprien in der 59. Minute musste die Heimelf gar über eine halbe Stunde lang zu zehnt agieren. Entsprechend wenig offensive Gegenwehr konnte der Klub von der Cote d'Azur in der Folge liefern.

Der Ex-Schalker Thilo Kehrer stand bei PSG in der Startelf, der angeschlagene Nationalspieler Julian Draxler war nicht im Kader.