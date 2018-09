Beck sei Dank: FC Magdeburg holt ersten Dreier

Christian Beck schießt die Magdeburger zum Sieg

Christian Beck hat dem 1. FC Magdeburg im achten Anlauf den ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga beschert. Per Kopf erzielte der Mittelstürmer in der 73. Minute eines ansonsten langweiligen Spiels ohne große Höhepunkte beim SV Sandhausen den Treffer zum etwas glücklichen 1:0 (0:0). Zuvor hatte der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt fünfmal unentschieden gespielt.

Sandhausen hatte vor 7352 Zuschauern früh die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Fabian Schleuser aber scheiterte an Torhüter Alexander Brunst, den abprallenden Ball köpfte Mohamed Gouaida fahrlässig über das Tor (8.). Danach bekamen die Gastgeber zunehmend Probleme mit den pressenden und sehr kompakt stehenden Magdeburgern, Chancen blieben Mangelware.

Weil Sandhausen seinerseits gut stand, brachte der Aufsteiger offensiv ebenfalls nur wenig zustande - außer einem Schuss von Marcel Costly, den Torhüter Niklas Lomb im Nachfassen unter Kontrolle brachte (30.). Kurz vor der Pause hatte Magdeburg dann Glück: Romain Bregerie wäre bei einer Flanke von Denis Linsmayer beinahe ein Eigentor unterlaufen (45.).

Mehr oder weniger aus dem Nichts fiel folgerichtig auch der Siegtreffer. Ein verunglückter Schuss des eingewechselten Michel Niemeyer wurde zur Flanke an den Fünfmeterraum. Torjäger Beck, neben Philip Türpitz Bester seiner Mannschaft, köpfte bei seinem vierten Saisontreffer präzise ins lange Eck.