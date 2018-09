Keita-Ruel entscheidet das Verfolgerduell für Fürth

Daniel Keita-Ruel avancierte zum Matchwinner

Die SpVgg Greuther Fürth hat zumindest vorübergehend in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung auf Platz zwei geschafft. Die Sachsen gewannen das Verfolgerduell bei Dynamo Dresden mit 1:0 (0:0) nach einem Tor durch Daniel Keita-Ruel (85.) und feierten ihren vierten Saisonsieg.

Am Montag kann Union Berlin mit einem Sieg beim FC Ingolstadt in der Tabelle noch vorbeiziehen. Für Keita-Ruel war es das sechste Saisontor.

Vor 27.750 Zuschauern begannen beide Teams äußerst vorsichtig und trauten sich zunächst nicht weit in die gegnerische Hälfte. Erst kurz vor der Halbzeit erhöhte Dynamo den Druck. Nach einem Pass von Patrick Ebert zog Rico Benatelli (40.) ab, doch Fürths Keeper Sascha Burchert war rechtzeitig auf dem Posten.

Dumic lässt Führung liegen

Kurz vor dem Wechsel hätten die Gastgeber dann in Führung gehen müssen. Dario Dumic (45.+1) kam nach einem Kopfball von Marco Hartmann aus naher Distanz frei zum Schuss, doch Dumic traf nur die Querlatte. Mit einigem Frust ging es für den achtmaligen DDR-Meister in die Pause.

Alle Herzen #Keita! Mit purem Willen trifft er spät und das Kleeblatt holt den zweiten Auswärtssieg der Saison!#sgdsgf #kleeblatt pic.twitter.com/mUac8nKR12 — SpVgg Greuther Fürth (@kleeblattfuerth) 30. September 2018

Fürth spielte mit und hätte zu Beginn der zweiten Halbzeit in Führung gehen können. Lukas Gugganig (51.) ließ am gegnerischen Strafraum gleich mehrere Dresdner stehen, schob den Ball aber knapp am Tor vorbei.