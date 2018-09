Medien: Eintracht-Star Rebic ein Thema beim BVB

Ante Rebic von Eintracht soll das Interesse des BVB geweckt haben

Nach dem Transfer von Paco Alcácer planen die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wohl eine weitere Verstärkung für die Abteilung Angriff. Gleich zwei Kandidaten sollen sich auf der Wunschliste befinden.

Wie das italienische Fußballportal "calciomercato" berichtet, hat der BVB Ante Rebic von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt als potenzielle Verstärkung ausgemacht. Der Kroate besticht vor allem durch Vielseitigkeit: Neben der Sturmspitze kann Rebic auch im offensiven Mittelfeld und auf dem Flügel eingesetzt werden.

Allerdings verlängerte der umworbene Torjäger seinen Vertrag in Frankfurt erst kürzlich bis 2022. Zuvor wurde der Vize-Weltmeister bereits mit zahlreichen internationalen Hochkarätern in Verbindung gebracht.

Daher arbeiten die Westfalen wohl auch an einem Plan B. Übereinstimmende Medienberichte bringen Krzysztof Piatek von FC Genua mit der Borussia in Verbindung.

Der polnische Nationalspieler ist in der Serie A das Maß aller Dinge. In fünf Ligaspielen traf der 23-Jährige bereits sechs Mal. Eine beeindruckende Quote, die auch den FC Barcelona und den FC Bayern München auf den Plan gerufen haben soll.

Erst im Sommer hatte Genua Piatek für vergleichsweise günstige 4,5 Millionen Euro von Cracovia Krakau losgeeist. Bei einem erneuten Transfer des Stürmers dürfte wohl eine deutliche höhere Ablösesumme fällig werden.