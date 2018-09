Ewandro rettet Austria den Sieg in Hartberg

Ewandro sorgte für den erlösenden Siegtreffer für die Wiener Austria

Ein Last-Minute-Tor des brasilianischen Neuzugangs Ewandro bewahrt die Wiener Austria vor einer Nullnummer in Hartberg und beschert den "Veilchen" wichtige drei Punkte.

Die Austria hat am Sonntag in der neunten Runde der Bundesliga auswärts gegen den TSV Hartberg einen Last-Minute-Sieg gefeiert. Die Wiener gewannen gegen den Aufsteiger mit 1:0, das Goldtor erzielte der eingewechselte Ewandro in der 92. Minute per Kopf. Damit verbesserten sich die "Veilchen" an die vierte Stelle, die Hartberger bleiben auf Platz zehn.

Die Austria hatte zwar von Beginn an mehr vom Spiel, agierte aber zumeist ideenlos. Gefährlich wurde es vorerst nur über Kevin Friesenbichler. In der 17. Minute fand der Stürmer in Hartberg-Goalie René Swete seinen Meister, acht Minuten später flog sein Schuss am langen Eck vorbei, und in der 29. Minute scheiterte er nach sehenswertem Pass von Alexander Grünwald neuerlich an Swete.

Trotz der violetten Feldüberlegenheit hatten die Hartberger die größte Chance der ersten Hälfte. Sekunden vor der Pause setzte sich Rakjo Rep nach einem hohen Ball in den Strafraum gegen Florian Klein durch und setzte den Ball an die Stange.

Ewandro köpft die Austria zum Last-Minute-Sieg

Die zweiten 45 Minuten begannen mit Schüssen von Klein (47.) und Grünwald (48.), die allesamt von Swete gebändigt wurden. In der Folge war Leerlauf angesagt, ehe wieder Friesenbichler in Aktion trat - nach einer schönen Einzelaktion des Steirers landete sein Schuss aus spitzem Winkel an der Stange (62.).

SCHLUSSPFIFF! Die Veilchen siegen in Hartberg 1:0! Ewandro erlöst die Veilchen in der NAchspielzeit#faklive — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 30. September 2018

Nachdem auch noch Thomas Ebner eine vielversprechende Gelegenheit ausgelassen hatte (65.), dauerte es lange bis zur nächsten Chance - die hatte es allerdings in sich. Eine Flanke von Grünwald beförderte der eingewechselte Lucas Venuto in Richtung Tor, Michael Huber rettete jedoch knapp vor der Linie (87.).

So musste die Austria bis zur 92. Minute auf das erlösende Tor warten: Eine Flanke von Cristian Cuevas versenkte Ewandro mit einem sehenswerten Kopfball im langen Eck.

apa