FC Bayern und Tolisso offenbar über OP-Ort uneinig

Corentin Tolisso fehlt dem FC Bayern lange

Fußball-Bundesligist Bayern München will die Genesung von Mittelfeldspieler Corentin Tolisso so schnell es geht voranbringen. Doch über den Ort hat es offenbar Uneinigkeiten gegeben.

So soll der Weltmeister selbst ursprünglich eine Behandlung in Paris bevorzugt haben, sein Arbeitgeber FC Bayern war jedoch dagegen. Auf Druck des Vereins beugte sich Tolisso. Das berichtet die "Bild".

Letztlich sei der 24-Jährige in den Tirol Kliniken in Innsbruck operiert worden. Zuvor wurde angenommen, der Münchner werde - wie andere FCB-Profis in der Vergangenheit auch - in Tübingen unters Messer kommen.

Tolisso zog sich beim Auftakt der neuen Bundesliga-Saison gegen Bayer Leverkusen einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss im rechten Knie zu. Im laufenden Kalenderjahr wird der Münchner daher nicht mehr zum Einsatz kommen.