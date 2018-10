Bayern-Coach Kovac hofft gegen Ajax auf Umschwung

Niko Kovac vom FC Bayern trifft auf Ajax Amsterdam

Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Bayern München hofft im Champions-League-Duell mit Ajax Amsterdam auf einen Schub für seine Mannschaft.

"Es ist ein wichtiges Spiel gegen Ajax, wir könnten mit einem Sieg sehr viel befreiter in die nächste vier Spiele gehen", sagte Kovac in einem Interview mit dem "Bayerischen Rundfunk" mit Blick auf die Begegnung am Dienstag (21:00 Uhr) und die gesamte Gruppenphase in der Königsklasse.

Die Situation in der Bundesliga nach zuletzt zwei Spielen mit nur einem Punkt wollte der 46-Jährige nicht mit der Champions League vergleichen.

"Man muss differenzieren, das eine hat nicht direkt mit dem anderen zu tun", sagte Kovac, der nach der Niederlage bei Hertha BSC (0:2) und dem Remis gegen den FC Augsburg (1:1) ohnehin eine andere Betrachtungsweise wählt: "Man kann auch sagen, wir haben von neun Spielen sieben gewonnen."

Die derzeit unzureichende Chancenverwertung begründet Kovac mit fehlender Präzision, seine Elf "nicht so sauber gespielt", die wenigen Fehler in der Defensive "werden bestraft". Insgesamt ist Kovac jedoch mit seinem Team "zufrieden".

Nach dem Duell mit Ajax hofft der Kroate noch auf einen Erfolg in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach vor die nächsten Ligaunterbrechung. "Dann ist wieder eine kurze Pause, dann können die, die da sind, wieder Kräfte sammeln", sagte er.