Jupp Heynckes wünscht sich Spannung im Titelkampf

Jupp Heynckes (r.) gewann 2018 mit dem FC Bayern die Meisterschaft

Seit Borussia Dortmund nach dem Stolperer des FC Bayern München die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga übernommen hat, ist die begründete Hoffnung auf einen spannenden Kampf um die deutsche Meisterschaft wieder entfacht. Auch Trainer-Legende Jupp Heynckes hofft diese Saison auf mehr Spannung.

"Es wäre wünschenswert, wenn ernsthafte Konkurrenz um die Meisterschaft erwächst. Das würde die Liga stärken, die deutschen Klubs in der Champions League und Europa League würden eine bessere Rolle spielen. Ein weiteres Abrutschen in der UEFA-Wertung können wir uns nicht erlauben", sagte Heynckes der "Bild".

Dennoch sieht er seinen Ex-Verein weiterhin vorn: "Für mich bleibt aber der FC Bayern Favorit um die Meisterschaft. Die jahrzehntelange Spitzenstellung wird weiter Bestand haben. Die Bayern haben eine sehr gute Mannschaft."

BVB-Sieg in Leverkusen als "Geburt einer neuen Mannschaft"?

Für Otto Rehhagel, der seinerseits mit Werder Bremen und dem 1. FC Kaiserslautern den Liga-Titel holte, spielen besonders die anstehenden direkten Duelle der Rivalen ein große Rolle: "Es wäre schön, wenn die Meisterschaft nicht wieder zu Weihnachten entschieden wäre. Hält der BVB seine Klasse, dann sehe ich ihn als ernsthafter Mitfavoriten. Wer Meister werden will, muss den FC Bayern in Hin- und Rückspiel schlagen", erklärt der Europameister-Coach von 2004.

Die Dominanz des Serienmeisters aus München zu brechen wird jedoch eine große Aufgabe für die Westfalen. In der vergangenen Saison lagen ganze 29 Punkte zwischen Meister Bayern und dem BVB.

Trotz der Übermacht der Bayern in der Vergangenheit hofft Ottmar Hitzfeld, der mit beiden Team die Meisterschale holte, auf einen gestärkten BVB: "Dortmunds spektakulärer Sieg in Leverkusen nach 0:2-Rückstand bringt Hoffnung auf einen spannenden Meisterkampf. So ein Spiel gibt Impulse für die ganze Saison, es macht die Mannschaft stärker, auch mental. Vielleicht war es die Geburt einer neuen Mannschaft."

Feldkamp: "Vier Wochen vor Saisonschluss sind sie wieder Meister"

Dennoch birgt das Engagement von Lucien Favre auch Gefahren, schließlich ist der Schweizer bekannt dafür, bei Gegenwind schnell pikiert zu reagieren. In seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach schmiss Favre 2015 angeblich ohne die Zustimmung der Vereinsführung hin.

Für Felix Magath ist diese Frage nach dem Umgang mit der schwierigen Trainer-Personalie wegweisend für den Erfolg des BVB: "Ich halte viel von Lucien Favre, er ist ein herausragender Trainer. Herausragende Trainer haben aber auch Eigenarten. Deswegen ist es eine Frage, wie lange es ein Verein mit einem herausragenden Trainer aushält. Solange Borussia Dortmund es aushält, werden sie die Chance haben, mal wieder eine richtig gute Rolle in der Meisterschaft zu spielen."

Mehr als eine Rolle als distanzierter Zweiter traut Lautern-Meistertrainer von 1991 Karl-Heinz Feldkamp den Dortmundern indes nicht zu: "Ich habe kurz durchgeatmet, als Hertha BSC gegen Bayern gewonnen hatte. Und Dortmund hat ja auswärts tatsächlich nachgelegt. Allerdings glaube ich nicht daran, dass es mal wieder eng wird für die Bayern. Vier Wochen vor Saisonschluss sind sie wieder Meister."