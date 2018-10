Ausgemustert: Alexis Sánchez sauer auf Mourinho

Formschwach und unzufrieden: Alexis Sánchez

Erst im Januar wechselte Starstürmer Alexis Sánchez innerhalb der Premier League vom FC Arsenal zu Manchester United. Doch nur neun Monate später ist der Chilene bereits aufs Abstellgleis geraten.

Bei der enttäuschenden 1:3-Niederlage gegen West Ham United am vergangenen Samstag setzte ihn Trainer José Mourinho gar auf die Tribüne. Laut "Mirror" soll der 29-Jährige wütend auf die Degradierung reagiert haben.

Dem Blatt zufolge würde Sánchez seinen Wechsel ins Old Trafford mittlerweile bereuen. Sein Verhältnis zum Coach soll schon länger unterkühlt sein. Damit ist der Südamerikaner nach Paul Pogba bereits der zweite Profi der Red Devils, der mit "The Special One" im Streit liegt.

Allerdings konnte Sánchez in seiner Zeit beim englischen Rekordmeister noch nicht an alte Leistungen anknüpfen. Magere drei Tore in 23 Pflichtspielen erzielte der Angreifer bislang seit seiner Ankunft in Manchester. Beim FC Arsenal war der Edeltechniker mit 80 Toren in 166 Begegnungen deutlich effektiver.

Doch auch sein Trainer steht nach der jüngsten Liga-Pleite unter großem Druck. Zahlreiche Experten spekulieren bereits über das Amtsende des Portugiesen. Vielleicht könnte sich bei einem möglichen Rauswurf des 55-Jährigen eine neue Chance für den unzufriedenen Sánchez ergeben, dessen Vertrag bei ManUnited noch bis 2022 gültig ist.