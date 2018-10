Medien: Zidane nicht scharf auf Mourinhos Job

Ex-Real Trainer Zinédine Zidane: Ein möglicher Nachfolger von José Mourinho?

Zinédine Zidane schielt angeblich nicht auf den Posten von Teammanager José Mourinho beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United.

Das soll der derzeit joblose Franzose laut Boulevardblatt "Sun" seinem Kollegen in einem Telefonat versichert haben. Zidane gilt nach dem schwachen Saisonstart der Red Devils als heißester Nachfolge-Kandidat für Mourinho.

Wie die "Sun" berichtet, soll Zidane bei Mourinho angerufen haben, um ihn zu beruhigen. Er versuche keinesfalls, sich hinter Mourinhos Rücken bei United in Stellung zu bringen, soll Zidane gesagt haben. Allerdings sei er von seinen Agenten gefragt worden, ob er an dem Job interessiert sei.

Zidane war in Mourinhos Zeit bei Real Madrid (2010-2013) dort Klubberater und Sportdirektor. Von 2016 bis 2018 führte der einstige Weltklasse-Spielmacher die Königlichen zu drei Titeln in der Champions League hintereinander, ehe er zurücktrat.

Mourinho nach schwachem Liga-Start unter Druck

Mourinho hat mit Manchester keines der jüngsten drei Spiele gewonnen und den schwächsten Saisonstart seit 1989 hingelegt.

Englischen Medien zufolge steht Mourinho am Dienstag (21:00 Uhr) in der Champions League gegen den FC Valencia und Samstag (18:30 Uhr) in der Liga gegen Newcastle United unter Siegzwang.

"Das Ende für José ist nah", schrieb die "Daily Mail". Auf der Zugfahrt aus London nach dem 1:3 bei West Ham United sei intern bereits über eine Nachfolge diskutiert worden.