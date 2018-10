Bayer-Schock! DFB-Star erleidet Kreuzbandriss

Isabel Kerschowski fällt länger aus

Fußball-Nationalspielerin Isabel Kerschowski wird dem Bundesligisten Bayer Leverkusen monatelang fehlen.

Die 30-Jährige erlitt am Sonntag beim 0:3 (0:2) in der Liga gegen den SC Freiburg einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie, dies teilte Leverkusen am Montag mit.

"Das ist ein Schock und wirklich sehr bitter für Isy und auch sehr bitter für uns", so Bayer 04-Trainerin Verena Hagedorn zum Aus der Kapitänin. "Wir werden alles daran setzen, dass sie so schnell wie möglich wieder gesund und fit wird."

Kerschowski wird der Werkself vor allem aufgrund ihrer Leaderqualitäten fehlen: "Das müssen wir kompensieren. Auf dem Platz müssen nun andere die Führung und Verantwortung übernehmen. So schlimm ihr Ausfall ist, es bleibt uns nichts anders übrig, als die Situation zu nehmen wie sie ist."

Kerschowski muss operiert werden, der Eingriff wird "tendenziell in zwei Wochen" erfolgen, da zunächst die Schwellung im Knie abklingen muss.