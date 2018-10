Robben: Lassen uns keine Krise einreden

Arjen Robben vom FC Bayern will nicht von einer Krise der Münchner wissen

Nach dem 1:1 in der Fußball-Bundesliga gegen Augsburg und der folgenden Pleite gegen Hertha BSC hat das Image des unbezwingbaren FC Bayern München erste Kratzer bekommen. Für Arjen Robben kein Problem.

"Wir lassen uns keine Krise einreden", so der Niederländer vor dem Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam (Dienstag, 21 Uhr im Liveticker) am Montag.

"Augsburg und Hertha hatten nicht viele Torchancen, waren aber effizient. Wir hatten genug Chancen, um mehr Tore als der Gegner zu schießen, aber wir haben es nicht gemacht. So einfach ist Fußball", erklärt der Routinier die zurückliegenden Ergebnisse und nennt zudem ein Rezept gegen die Kritiken: "Wenn wir jetzt eine Serie starten, sieht wieder alles gut aus."

Der Grundstein einer solchen Serie soll bereits am Dienstag gegen Ajax gelegt werden. "Es ist ganz besonders gegen eine niederländische Mannschaft zu spielen. In all den Jahren in der Champions League ist mir das nur ein, zwei Mal passiert", führt Robben aus und verspricht: "Wir werden morgen eine gute Reaktion zeigen."

Karriereende nicht in Sicht

Die Konkurrenz aus seiner Heimat unterschätzt der Flügelflitzer allerdings nicht. "Ajax ist gut gestartet und hat das Zeug in der Champions League zu überwintern. Es kommen viele junge Talente dort hoch", stellt Robben klar. Die Mannen aus Amsterdam setzten sich am ersten Spieltag der Gruppe E klar mit 3:0 gegen AEK Athen durch.

Weiterhin sprach Robben, dessen Vertrag beim FC Bayern im Sommer 2019 ausläuft über seine weitere Karriereplanung. "Wenn ich mich in drei Jahren noch gut fühle, werde ich auch in drei Jahren noch Fußball spielen", so der 34-Jährige.

Ob er das Ende seiner Laufbahn bei den Münchnern begehen wird, darf bezweifelt werden, ein ganz großes Ziel hat Robben mit dem FCB allerdings noch. Er wolle mit dem deutschen Rekordmeister das Finale der Königsklasse erreichen "und den Titel noch einmal nach München holen", erklärt der Offensivspieler.

Und weiter: "Wir haben die Qualität dazu im Kader, aber wir wissen dass es schwierig ist. Wenn man auf die Top-Mannschaften in Europa schaut, das ist harte Konkurrenz."