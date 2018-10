Topstars bleiben Lazio Rom treu

Ciro Immobile bleibt Lazio Rom treu

Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom hat die Verträge mit dem Ex-Dortmunder Ciro Immobile (28) und dem serbischen Nationalspieler Sergej Milinkovic-Savic (23) langfristig bis 2023 verlängert. Dies teilte der zweimalige Meister am Montag mit.

Immobile war in der vergangenen Saison mit 29 Treffern Top-Torjäger der Serie A und hat in den ersten sieben Partien bereits vier Treffer für das Team von Trainer Simone Inzaghi erzielt.

Für Milinkovic-Savic zahlen die Römer wohl ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro. Das wäre eine Rekordsumme.

Lazio hatte am Samstag das Stadtderby gegen die AS Rom mit 1:3 verloren und liegt in der Tabelle nur auf Rang sechs. Am Donnerstag (21:00 Uhr) gastiert der Hauptstadtklub am zweiten Spieltag der Europa League bei Bundesligist Eintracht Frankfurt.