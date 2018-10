Pep dementiert Interesse an Mbappé

Pep Guardiola dementiert die Gerüchte um Kylian Mbappé

Teammanager Pep Guardiola vom englischen Fußballmeister Manchester City hat Gerüchte über ein angebliches Interesse seines Klubs am französischen Weltmeister Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain dementiert.

"Da wird niemals etwas passieren. Ich weiß nicht, wo solche Meldungen immer herkommen. PSG wird diesen Spieler an keinen Verein der Welt verkaufen", sagte Guardiola während der Pressekonferenz vor dem Spiel in der Champions League am Dienstag beim Bundesligisten 1899 Hoffenheim (18:55 Uhr).

Englische Medien hatten zuvor berichtet, dass Manchester 225 Millionen Euro für den 19 Jahre alten Starstürmer Mbappé bieten will.