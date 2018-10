Ex-Schalke-Talent Ayhan: "Fortuna ist bescheidener"

Trägt seit 2016 Rot statt Königsblau: Kaan Ayhan

Seit der F-Jugend trugen Kaan Ayhan und Marcel Sobottka das Trikot des Fußball-Traditionsvereins FC Schalke, ehe sie mangels Perspektive im Profiteam der Königsblauen das Weite suchten. Am Samstag geht es für die einstigen Talente erstmals gegen die alte Liebe. Inzwischen ist das Duo bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf heimisch und schaffte dort, was in Gelsenkirchen nicht gelang: Den Durchbruch.

"Bei Fortuna ist es bescheidener als auf Schalke", hielt Innenverteidiger Ayhan im Vorfeld der Partie gegenüber der "Sportbild" fest. Auch Mittelfeldstratege Sobottka, der in der laufenden Bundesligasaison schon fünf Mal für die Fortuna zum Einsatz kam, lobte den Zusammenhalt in der Rheinmetropole: "Wir gehen auch mal mit neun, zehn, elf Spielern spontan essen. Bei Mannschaftsabenden sind alle da."

Sein Teamkollege Ayhan kehrte Schalke 2016 den Rücken. In Düsseldorf hat er sich längst zu einer echten Größe in der Defensive entwickelt. "Unter Jens Keller hatte ich großes Vertrauen. Dann gab es eine Phase mit vielen Trainerwechseln. Da war ich nicht konstant genug. Es reicht nicht, jede zweite Woche zu glänzen", reflektierte der türkische Nationalspieler seine Zeit beim Revierklub durchaus selbstkritisch.

Das Wiedersehen mit Schalke wird für beide Profis ein besonderes wie Sobottka weiß:"Das wird ein Spiel mit großen Emotionen. Ich bin im Verein und im Umfeld von Schalke erwachsen geworden."