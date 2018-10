Medien: BVB-Senkrechtstarter Sancho vor Verlängerung

Jadon Sancho hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2020

Jadon Sancho hat in der jungen Saison der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund für mächtig Furore gesorgt. Der englische Junioren-Nationalspieler wird allem Anschein nach auch in den kommenden Jahren beim BVB auf Torejagd gehen.

Wie "Funke Medien" berichtet, steht der Außenstürmer unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei den Schwarz-Gelben. Sein jetziges Arbeitspapier ist noch bis 2020 gültig.

Auch der 18 Jahre Senkrechtstarter, mit sechs Scorerpunkten in sechs Bundesliga-Partien einer der Garanten für den erfolgreichen Saisonstart des BVB, könne sich eine Verlängerung beim Ruhrgebietsklub vorstellen. Seine Bereitschaft habe Sancho bereits signalisiert.

Sancho kam unter Trainer Lucien Favre in der laufenden Spielzeit dabei lediglich als Einwechselspieler zum Zug. Im Schnitt benötigte er nur 124 Minuten für eine Torbeteiligung - europaweit steht der ehemalige Jugendspieler von Manchester City damit auf Platz eins.

"Jadon hat Sachen drauf, die ich selten gesehen habe. Er ist noch ein A-Jugendspieler. Das ist brutal gut", sagte Sportdirektor Michael Zorc und fügte an: "Und auch wenn er ein anderer Spielertyp ist: Das Ausmaß, in dem seine Aktionen nicht zu verteidigen sind, erinnert mich an Ousmane Dembélé." Der französische Weltmeister war nach nur einem Jahr in Dortmund für über hundert Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt.

Nach seinen zwei Assists beim Auswärtserfolg gegen Bayer Leverkusen hatte der viel gelobte Sancho unterdessen angekündigt, weiterhin für einen Platz in der Dortmunder Startelf kämpfen zu wollen.