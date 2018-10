Matthäus: Favre und Reus "perfekte Kombination" beim BVB

Lothar Matthäus rechnet mit einem spannenden Meisterschafts-Rennen

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält Trainer Lucien Favre und Kapitän Marco Reus von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund für die perfekte Kombination.

"Langsam zeigt sich der Riesen-Vorteil, den der BVB hat, weil Reus und Favre sich seit Jahren so gut kennen und schätzen. In Gladbach ist Reus unter Favre zum Top-Spieler gereift, und diese perfekte Kombination findet in Dortmund gerade ihre Fortsetzung", schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Kolumne bei "Sky": "Mit welcher Leichtigkeit, Zielstrebigkeit, Fantasie und Konzentration sich Reus auf dem Platz bewegt, ist ein Genuss."

Auch deshalb sieht der 57-jährige Rekordnationalspieler das Titelrennen um die Meisterschaft in diesem Jahr ausgeglichener als zuvor. "Das wird kein Selbstläufer für die Bayern, auch wenn sie natürlich weiterhin der absolute Topfavorit sind - bis zum Schluss wird es ein spannender Meisterschaftskampf werden."