"Rückkehr fraglich": Seeler zweifelt an HSV-Aufstieg

Uwe Seeler zweifelt derzeit am HSV-Aufstieg

Klub-Idol Uwe Seeler hat nach drei Spielen ohne Sieg und Tor Zweifel am direkten Wiederaufstieg des Hamburger SV in das Fußball-Oberhaus.

"Die Rückkehr in die Bundesliga ist zurzeit sehr fraglich", sagte der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft der "Bild"-Zeitung: "Wenn wir was erreichen wollen, muss sich unserer Fußball schnell ändern." Im torlosen Stadtderby gegen den FC St. Pauli war der HSV zuletzt ohne echte Torchance geblieben.

Seeler übte auch indirekt Kritik an Trainer Christian Titz. "Warum wir Offensivspieler wie Narey oder Lasogga in einem Heimspiel gegen St. Pauli nicht von Beginn einsetzen, will ich nicht verstehen", sagte der frühere Mittelstürmer. So vergraule man "die treuesten Fans, spielt das tolle Stadion leer".

Die Hoffnung hat Seeler aber nicht aufgegeben. Noch könne der HSV "die Kurve bekommen. Genug Spiele sind es ja noch. Aber so wie das Team zurzeit spielt, geht es nicht in die richtige Richtung", sagte er. Seelers Appell: "Wir müssen aufwachen."