Schuster schiebt dem HSV die Favoritenrolle zu

Darmstadts Schuster sieht den HSV als Favoriten

Trainer Dirk Schuster vom kriselnden Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 sieht den zuletzt ebenfalls schwachen Hamburger SV vor dem direkten Duell am Freitag (18:30 Uhr) am Böllenfalltor in der Favoritenrolle.

"In der Anfangsformation beim HSV werden elf Erstligaspieler stehen. Das zeigt schon die Qualität und Klasse der Mannschaft", sagte der 50-Jährige in der "hr"-Sendung "Heimspiel".

Darmstadt hatte zuletzt drei Niederlagen kassiert, der HSV dreimal in Folge nicht gewonnen und dabei kein Tor erzielt.

Von der 0:5-Pleite der Hamburger im Heimspiel gegen Regensburg vor zwei Wochen oder dem 0:0 im müden Stadt-Derby gegen den FC St. Pauli will sich Schuster allerdings nicht täuschen lassen: "In dieser Form wird es den HSV nicht mehr geben", sagte er: "Es wird eine große Herausforderung für uns werden."