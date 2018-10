Toni Kroos zollt Werder-Oldie Pizarro Respekt

Immer noch aktiv: Pizarro wird am Mittwoch 40 Jahre alt

Deutschlands Fußballer des Jahres, Toni Kroos, hat großen "Respekt" vor Werder Bremens Torjäger Claudio Pizarro, der am Mittwoch seinen 40. Geburtstag feiert.

"Nicht allein für die '40', sondern dafür, dass du immer noch aktiv Fußball spielst! Schon heute weiß ich, dass ich das nicht schaffen werde...", schrieb der Weltmeister von 2014 in einem Geburtstagsgruß an den Peruaner in der "Kreiszeitung".

Allerdings riet Kroos "Pizza", nicht zu ausgelassen zu feiern, "in deinem Alter muss man ja aufpassen". Kroos, der zusammen mit Pizarro 2013 bei Bayern München das Triple holte, sei froh, "dass ich dich ein kleines Stück begleiten konnte. Und schon heute freue ich mich darauf, von deiner Vertragsverlängerung bei Bremen zu hören."

Auch Klaus Fichtel, der mit 43 Jahren den Altersrekord der Bundesliga hält, verneigte sich vor Pizarro. "Was Claudio leistet, ist außergewöhnlich. Vor ihm kann ich nur den Hut ziehen", sagte der mittlerweile 73-Jährige, der von 1980 bis 1984 für Bremen spielte, der Bild-Zeitung.

Dass Pizarro seinen Rekord knacken könnte, bezweifelt Fichtel allerdings. Dazu sei die Belastung heute viel zu hoch, "als Torwart mag das möglich sein, aber als Stürmer ist es fast unmöglich".