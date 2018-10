Union wie der BVB: Unbesiegt und unaufgeregt

Grund zum Jubeln haben die Union-Profis zur Zeit häufig

Union Berlin bleibt weiter ungeschlagen und auf Kurs Bundesliga. Die Resultate stimmen, auch spielerisch überzeugen die Eisernen unter Trainer Urs Fischer.

Union Berlin ist das Borussia Dortmund der 2. Liga - meint zumindest Stürmer Sebastian Polter: "Wir sind beide ungeschlagen."

Durch den hochverdienten 2:1 (1:0)-Auswärtssieg am Montagabend beim FC Ingolstadt bleiben die Eisernen neben dem BVB die einzig unbesiegte Mannschaft im deutschen Profifußball. Und noch wichtiger: Der Traditionsklub, der seit Jahren vom Aufstieg in die Bundesliga träumt, präsentierte sich in der noch jungen Saison schon häufig erstligareif.

"Die Resultate sind wichtig und bestätigen den Weg, den man eingeschlagen hat", sagte Union-Trainer Urs Fischer: "Mir geht es aber vor allem um die Art und Weise, wie meine Mannschaft auftritt. Und das hat mir gefallen."

Vor allem in der ersten Halbzeit ließen die Berliner den abstiegsgefährdeten Ingolstädtern, die im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Alexander Nouri die zweite Niederlage kassierten, nicht den Hauch einer Chance. "Es ist erst Herbst, aber ich hatte das Gefühl, dass unsere Mannschaft schon im Winterschlaf war", wetterte Nouri: "All die Tugenden, die du in der 2. Liga brauchst, haben wir vermissen lassen."

"Wir arbeiten alle füreinander"

Anders die Berliner, die kämpferisch, läuferisch und auch spielerisch lange Zeit überzeugten. Der aktuelle Zwei-Punkte-Schnitt sei Ergebnis seiner "sehr, sehr harten Arbeit", erklärte Polter. Offensivspieler Akaki Gogia, Torschütze zum 2:0 (73.), sieht es ähnlich: "Wir arbeiten alle füreinander, jeder hilft dem anderen. Das gelingt uns zurzeit richtig gut."

So gut, dass sich Union als Tabellenzweiter mit nur drei Punkten Rückstand als ernsthafter Verfolger von Spitzenreiter 1. FC Köln bezeichnen darf. "Dass es so optimal läuft, freut mich natürlich. Es bedeutet aber noch gar nichts", warnte Trainer Fischer.

"Eiserne Urs" als Glücksgriff für Union

Der Schweizer, der 2016 und 2017 mit dem FC Basel Meister wurde, scheint für Union ein absoluter Glücksgriff zu sein. Der "eiserne Urs", wie Fischer in Berliner Medien schon genannt wurde, kommt mit seiner ruhigen und sachlichen Art bei den Spielern prima an. "Er sagt, dass wir auch in kritischen Situationen die Ruhe behalten sollen. Das strahlt er auch aus", sagt Routinier Michael Parensen.

Kampfansagen an Köln oder den Hamburger SV verkneift sich Fischer: "Köln und der HSV sind die Schwergewichte. Wenn es normal läuft, sollten diese beiden Klubs unter den ersten drei dabei sein." Wenn es aber so läuft wie bisher, ist am Ende auch Union dabei.