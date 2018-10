Österreich-Coach nominiert 13 Deutschland-Legionäre

David Alaba gehört zu Österreichs Nations-League-Aufgebot

Der österreichische Teamchef Franco Foda hat 13 in Deutschland tätige Fußball-Profis in das Aufgebot für das Nations-League-Duell gegen Nordirland am 12. Oktober und für das Länderspiel in Dänemark am 16. Oktober nominiert.

Im Kader der rot-weiß-roten Mannschaft stehen aus der Bundesliga und der 2. Liga David Alaba (Bayern München), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen), Martin Hinteregger (FC Augsburg), Kevin Wimmer (Hannover 96), Florian Grillitsch (1899 Hoffenheim), Stefan Ilsanker (RB Leipzig), Florian Kainz (Werder Bremen), Valentino Lazaro (Hertha BSC), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Louis Schaub (1. FC Köln), Alessandro Schöpf (Schalke 04), Guido Burgstaller (Schalke 04) und Michael Gregoritsch (FC Augsburg).