BVB-Coach Favre lobt "Führungsspieler" Bürki

Roman Bürki gehört aktuell zu den Leistungsträgern des BVB

Trainer Lucien Favre von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund hat vor dem Champions-League-Heimspiel gegen die AS Monaco am Mittwoch (21:00 Uhr) vor dem angeschlagenen Gegner gewarnt.

"Monaco ist eine sehr gute Mannschaft, auch wenn sie nicht sehr gut gestartet sind. Das wird eine schwere Aufgabe", sagte Favre bei der Pressekonferenz am Dienstag. Der französische Vizemeister wartet seit acht Pflichtspielen auf einen Sieg und hinkt den eigenen Ansprüchen als Tabellen-18. in der Ligue 1 deutlich hinterher.

Dortmund kann nach dem glücklichen Auftakterfolg in der Königsklasse beim belgischen Meister FC Brügge (1:0) einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. "Wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen", sagte Manuel Akanji.

Der Innenverteidiger will sich aber lieber auf die eigenen Stärken als auf die der Gegner konzentrieren. "Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Wir haben uns in Leverkusen deutlich gesteigert - das ist gut für den Zusammenhalt im Team."

"Bürki gehört zu den Führungsspielern"

Besonders für Keeper Roman Bürki fand Akanji lobende Worte: "Ich kann, wie auch meine Mitspieler, nicht immer fehlerfrei spielen. Roman hat bislang sehr gut gehalten, es ist ein sehr gutes Gefühl, vor ihm zu spielen."

Dem schloss sich Trainer Favre an: "Es ist sehr wichtig, dass wir unter Druck die Ruhe behalten. Erfahrene Spieler sind sehr wichtig. Wir haben viele junge Spieler, aber einige dieser Spieler haben eine gute Persönlichkeit und sind Leader. Roman hat es bisher sehr gut gemacht. Er gehört zu den Führungsspielern."

Noch bis kurz vor dem Saisonstart war unklar, ob Bürki oder Neuzugang Marwin Hitz als Nummer eins zwischen den Pfosten stehen wird. Die Entscheidung für Bürki hat sich offenbar ausgezahlt. Zuletzt überzeugte der 27-Jährige als sicherer Rückhalt.

Kagawa wohl nicht dabei

Trotz der bedrückenden Erinnerungen an das Attentat auf den Teambus vor anderthalb Jahren geht der BVB mit Zuversicht und Vorfreude in das Wiedersehen mit AS Monaco.

"So wie ich das sehe, ist das Thema in der Mannschaft abgeschlossen. Wir gehen in die Partie, um zu gewinnen", sagte Akanji. Nur mit viel Glück waren die BVB-Profis am 11. April 2017 vor dem damaligen Spiel gegen Monaco schweren Verletzungen entgangen, als fingerlange Metallbolzen nach der Detonation von drei Sprengsätzen einige Scheiben des Teambusses zerschlagen hatten.

Beim ersten Aufeinandertreffen beider Mannschaften seit diesem Anschlag muss der BVB auf Shinji Kagawa verzichten. "Er ist leider verletzt und konnte nicht trainieren", sagte Favre.