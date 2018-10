Huntelaar kritisiert Schalke 04: "Nicht mein Fußball"

Klaas Jan Huntelaar spielte sieben Jahre für den FC Schalke 04

Der Schalker Publikumsliebling Klaas Jan Huntelaar hat seinen Ex-Verein für die defensive Spielweise unter Trainer Domenico Tedesco kritisiert. In der Krise mit nur drei Punkten aus sechs Spielen wünscht der Stürmer von Ajax seinem Ex-Klub nun vor allem eins: Ruhe.

"Ich finde, dass er es super macht. Der zweite Platz war ein super Ergebnis für Schalke", lobte Huntelaar Tedesco bei "Bild" zwar für die Erfolge der vergangenen Saison: "Aber auf der anderen Seite: Das ist halt nicht mein Fußball, das ist mir zu defensiv. Die letzten Spiele waren immerhin schon ein bisschen offensiver."

Ein ähnlich schlechter Saisonstart hätte zu Huntelaars Zeiten zwischen 2010 und 2017 wohl für größere Unruhe auf Schalke gesorgt. "Das tut Schalke gut, dass es ruhiger ist", meinte Huntelaar, der unter Manager Christian Heidel eine größere Stabilität in Gelsenkirchen erkennt. "Wobei ich es auch immer mochte, wenn ordentlich was los ist, wenn was passiert. Diese Unruhe ist auch geil. Es darf nicht langweilig werden auf Schalke!", forderte der Angreifer trotzdem.

Mit Schalke verpasste Huntelaar zwar die deutsche Meisterschaft als Spieler, endgültig abgeschrieben hat er den Titel aber noch nicht. "Das wäre ein absoluter Traum gewesen, was dann los gewesen wäre. Das hätte ich gerne erlebt. Vielleicht ja irgendwann als Trainer", meinte Huntelaar und fügte lachend an: "Aber dann spielen wir offensiv ..."