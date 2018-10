Bericht: Bleibt Mourinho bei ManUnited, geht Pogba

Paul Pogba (l.) will offenbar nicht mehr mit José Mournho (r.) arbeiten

Seit Tagen und Wochen liegen Trainer José Mourinho und Manchester Uniteds Top-Star Paul Pogba im Clinch. Nun soll der Weltmeister mit seinem Abschied gedroht haben, sollte Mourinho nicht rausgeworfen werden.

Pogba habe seinen Mannschaftskollegen mitgeteilt, er werde sich keine Mühe mehr machen, mit Mourinho zu streiten, berichtet das englische Boulevardblatt "Sun". Der Franzose wolle United schon im Winter verlassen, sollte Trainer Mourinho dann immer noch im Amt sein.

Dabei hatte "The Special One" erst am vergangenen Montag trotz Platz zehn in der Liga erklärt, bei den Red Devils sicher im Sattel zu sitzen. Dabei steckte United am siebten Spieltag die erst nächste peinliche Pleite ein.

Gegen West Ham United verlor der englische Rekordmeister mit 1:3. Pogba wurde bei seiner Auswechslung in der 70. Minute von den West-Ham-Fans verhöhnt. Nach dem Spiel gab Pogba ein denkwürdiges Statement, als er einen Journalisten fragte: "Willst du mich tot sehen?"

Tiefpunkt der Beziehung

Nun habe Pogba genug von den taktischen Einstellungen und defensiven Strategien Mourinhos, berichtet die "Sun". Schon vor Wochen hatte Pogba mehr Offensivfußball im Old Trafford gefordert.

Der Tiefpunkt von Mourinhos und Pogbas Beziehung schien bereits erreicht, als der Trainer Pogba die Binde als Vize-Kapitän wegnahm. Kurz darauf kam es im Training zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mittelfeld-Star und seinem Coach.