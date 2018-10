Milliarden-Klage wegen illegalen Streams

Illegales Streamen: beIN verklagt Saudi Arabien

Das Medienunternehmen "beIN Sports" hat Saudi-Arabien auf eine Milliarde US-Dollar (etwa 863 Millionen Euro) verklagt. Grund ist das illegale Streamen des Piratensenders "BeoutQ", der Inhalte von "beIN" in Saudi-Arabien ausstrahlte.

"beIN" erklärte, ein internationales Investitionsschiedsverfahren gegen Saudi-Arabien eingeleitet zu haben. Die Katarer behaupten, es sei "rechtswidrig aus dem saudischen Markt vertrieben worden". Der Staat Katar reichte ein separates Verfahren bei der Welthandelsorganisation in Genf ein, weil Saudi-Arabien die geistigen Eigentumsrechte von "beIN" verletzt habe.

Damit ist die nächste Eskalationsstufe im Streit zwischen den Nachbarn am Golf erreicht. Der Streit um die Übertragungsrechte kochte vor der Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Russland hoch.

"BeoutQ" erschien auf der Bildfläche, nachdem die Receiver, mit denen "beIN" Sports übertragen wird, vom Import nach Saudi-Arabien ausgeschlossen wurden. Der Piratensender zeigt die gleichen Spiele und Kommentare wie beIN Sports, komplett mit einem schwachen "beIN"-Logo, das über den Bildschirm schwebt.

Hinter "BeoutQ" sollen kolumbianische, kubanische und nahöstliche Investoren stehen. Katar behauptet, dass Saudi-Arabien dahintersteckt. Saudi-Arabien leugnet jegliche Beteiligung.

Im Schiedsverfahren wirft "beIN Sports" Saudi-Arabien vor, mit einer Reihe von missbräuchlichen Maßnahmen das Unternehmen gezielt aus dem saudischen Markt zu drängen. Saudi-Arabien hat das Betriebsrecht von "beIN" widerrufen, den Import von "beIN"-Set-Top-Boxen verboten, alle Geldtransaktionen mit "beIN" ausgesetzt und die Website blockiert.

Der bisherige Schaden wird von dem kanarischen Unternehmen bisher auf eine Milliarde US-Dollar (863 Millionen Euro) geschätzt und steigt täglich. Die "beIN"-Juristin Sophie Jordan sagt: Mittlerweile hat "BeoutQ" "eine Plage der Piraterie geschaffen. Wenn nicht die gesamte Sport-, Unterhaltungs- und Rundfunkindustrie Stellung bezieht, wird ihre Wirkung verheerend und unumkehrbar sein".