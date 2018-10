DFB-U19 startet mit Kantersieg in EM-Quali

EM-Qualifikation: 6:0-Sieg für Maren Meinert mit der U19

Die deutschen U19-Fußballerinnen haben zum Auftakt der ersten EM-Qualifikationsrunde einen deutlichen Sieg eingefahren.

In Dungannon/Nordirland gewann das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gegen den Kosovo mit 6:0 (1:0).

Die Tore für die Mannschaft von Trainerin Maren Meinert erzielten Paulina Krumbiegel (35.), Melissa Kössler (47./61.), Sjoeke Nüsken (48.), Verena Wieder (55.) und Meryem Cennet Cal (71.).

In der ersten Qualifikationsrunde trifft das DFB-Team am kommenden Freitag noch auf Estland und am Montag auf Gastgeber Nordirland. Die beiden Erstplatzierten sowie die zwei besten Dritten der insgesamt zwölf Gruppen erreichen die zweite Qualifikationsrunde im November.