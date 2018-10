TSG-Coach Nagelsmann: "Das späte Tor tut weh"

Julian Nagelsmann ist stolz auf seine TSG 1899 Hoffenheim

Ein frühes Tor, ein harter Kampf und dennoch musste sich die TSG 1899 Hoffenheim dem großen Favoriten Manchester City am zweiten Spieltag der Champions League 2018/19 geschlagen geben. Die Stimmen zur Partie:

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Natürlich hatte Manchester City mehr vom Spiel, aber das war zu erwarten. Am Ende wird ein klarer Fehler leider bitter bestraft. In Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden, bin ich sehr stolz. Natürlich ist es immer bitter, wenn du so spät ein Tor bekommst. Das tut weh. Aber die Jungs haben das toll gemacht. Ich finde, wir haben uns teuer verkauft."

... über Stefan Posch, der die Niederlage mit einem Fehler einleitete: "Ich habe bereits mit Stefan Posch gesprochen. Er hat ein gutes Spiel gemacht und an dem Gegentor ist er natürlich nicht alleine beteiligt. Er ist ein junger Kerl und darf noch lernen – und das wird er."

... über die Steigerung in Halbzeit zwei: "Für mich ist es außergewöhnlich, wie wir nach der Pause aus der Kabine kamen. Wir haben unsere Ballbesitzphasen hochgeschraubt und vorne gute Momente kreiert. Das gegen ein Team wie ManCity zu tun, ist etwas, worauf wir aufbauen können."

Oliver Baumann (Torwart TSG Hoffenheim): "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und einige Chancen gehabt. Darum ist es sehr bitter, dass wir kurz vor Schluss noch das 1:2 bekommen. Wir können aber mitnehmen, dass wir auch gegen so einen Gegner dagegenhalten und mutig spielen können."

Pep Guardiola (Teammanager Manchester City): "Nachdem wir das erste Spiel verloren haben, war es wichtig, heute keine weitere Niederlage zu kassieren. Es ist immer schwer, hier zu spielen. Wir mussten alles geben. Hoffenheim ist defensiv sehr gut organisiert, mit dem Ball sind sie unglaublich stark. Am Ende haben wir aber den richtigen Moment gefunden, um das Spiel zu gewinnen"

Vincent Kompany (Manchester City): "Wir müssen das Positive an unserer Leistung sehen. Es ist ein fantastisches Ergebnis - Auswärtsspiele in der Champions League sind immer schwer zu gewinnen und wir mussten die Scharte gegen Lyon auswetzen. Das haben wir getan!"