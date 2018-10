Medien: Tottenham baggert an Bayern-Flirt Rabiot

Zweikampfstark und technisch versiert: Adrien Rabiot (r.)

Eine Vertragsverlängerung bei Fußball-Schwergewicht Paris Saint-Germain abgelehnt, das Ausland fest im Blick: Der Abschied des französischen Mittelfeldstars Adrien Rabiot von PSG wird immer wahrscheinlicher.

Nachdem der deutsche Rekordmeister Bayern München im Werben um den 23-Jährigen lange Zeit in der Pole Position schien, hat sich jetzt auch der englische Spitzenklub Tottenham Hotspur in den Poker eingeschaltet.

Nach einem Bericht der britischen Tageszeitung "The Sun" setzen die Londoner alles daran, Rabiot bereits im Januar in die Premier League zu lotsen. Demnach soll der technisch versierte Mittelfeldspieler zukünftig an der Seite von Dele Alli und Christian Eriksen auflaufen.

Da sein Arbeitspapier in Paris zum Ende der Saison ausläuft, könnte PSG im Winter letztmals eine Ablösesumme für den Leistungsträger kassieren.

Allerdings soll Trainer Thomas Tuchel nach Angaben des Blattes schon mehrfach versucht haben, seinen Schützling von einem Verbleib beim Meister zu überzeugen. Bislang waren diese Bemühungen aber vergebens, Rabiot hält sich bezüglich einer Vertragsverlängerung weiter bedeckt.

In Frankreichs höchster Spielklasse stand der sechsfache Nationalspieler bereits 157 Mal auf dem Feld. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zählte der Edeltechniker überraschend nicht zum Kader der Équipe Tricolore.